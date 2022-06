Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 40M€ lâchée par Campos pour le transfert de cet attaquant ?

Publié le 11 juin 2022 à 11h45 par Pierrick Levallet

Alors que Mauro Icardi est annoncé sur le départ ces derniers temps, le PSG voudrait recruter un nouvel attaquant avec un fort potentiel pour la saison prochaine. Dans cette optique, Luis Campos lorgnerait fortement sur Gianluca Scamacca, qui évolue à Sassuolo. Le nouveau conseiller sportif parisien serait d’ailleurs prêt à faire des folies pour le transfert du joueur de 23 ans.

Avec le départ d’Angel Di Maria et le potentiel transfert de Mauro Icardi cet été, le PSG serait à la recherche d’un nouvel attaquant avec un fort potentiel. Dans cette optique, Luis Campos explorerait de nombreuses pistes sur le marché des transferts. Et le Portugais semble être tombé sous le charme de Gianluca Scamacca. Sous contrat jusqu’en 2026, l’attaquant de 23 ans sort d’une saison très intéressante avec 16 buts en 36 apparitions en Serie A. L’Italien se montre très prometteur pour l’avenir. De ce fait, Luis Campos serait prêt à faire des folies pour l’attirer au PSG cet été.

