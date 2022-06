Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG est fixé pour le transfert colossal de Lewandowski

Publié le 12 juin 2022 à 10h00 par Bernard Colas mis à jour le 12 juin 2022 à 10h04

Malgré la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG n’a pas oublié Robert Lewandowski. Luis Campos songerait en effet à l’attaquant du Bayern Munich, désireux de changer d’air, afin de renforcer le secteur offensif. Cependant, le dossier s’annonce très complexe. Le Polonais souhaite rejoindre le FC Barcelone et dispose de deux autres pistes en Premier League.

Après Neymar, Pini Zahavi permettra-t-il au Paris Saint-Germain de recruter Robert Lewandowski ? D’après L’Équipe , Luis Campos souhaiterait attirer l’attaquant du Bayern Munich dans la capitale française, alors que celui-ci fait le forcing pour quitter la Bavière à un an de la fin de son contrat. Un intérêt qui n’est pas nouveau pour le PSG, désireux de recruter Lewandowski l’été dernier lorsque Kylian Mbappé était en partance pour le Real Madrid comme vous l’avait révélé le10sport.com. Selon RMC , le nouveau conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà discuté de Robert Lewandowski avec son agent Pini Zahavi, sans pour autant aller plus loin jusqu’à maintenant, mais le PSG va avoir du mal à boucler ce dossier XXL tant que le FC Barcelone restera en course.

Malgré le PSG, le Barça reste favori

En effet, malgré ses problèmes financiers, le FC Barcelone reste le grand favori pour accueillir Robert Lewandowski. Et pour cause, le Polonais veut absolument quitter le Bayern Munich afin d’évoluer sous les ordres de Xavi, un intérêt réciproque puisque Joan Laporta en a fait sa priorité offensive pour cet été. « J'ai informé le club et dit publiquement que j'avais pris la décision de ne pas renouveler mon contrat. Alors ne parlons plus de mon avenir au Bayern. Je voulais mettre fin à la spéculation , a récemment confié Lewandowski à Bild , réaffirmant sa volonté de quitter son club actuel. Il me reste un an de contrat, donc j'ai demandé au club la permission de partir. Je pense que c'est la meilleure solution dans cette situation, d'autant plus que le club peut encore obtenir une rémunération pour moi. J'aurais la possibilité de relever un nouveau défi dans un autre club pendant quelques années encore. C'est mon souhait ». Pour l’heure, le Bayern Munich campe sur ses positions, assurant vouloir conserver sa star malgré le risque de le voir partir libre l’été prochain. De son côté, le Barça n’est pas en mesure de faire monter les enchères après avoir formulé offre de 32M€, tandis que les Allemands réclameraient au moins 40M€. Un dossier suivi de près en Europe.

En Angleterre, Manchester United et Chelsea sont positionnés