Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Presnel Kimpembe sur son avenir

Publié le 12 juin 2022 à 16h45 par Thibault Morlain

Avec le nouveau chapitre qui va débuter au PSG, Presnel Kimpembe avait dernièrement envoyé un message à sa direction. Il n’en fallait alors pas plus pour générer de nombreuses rumeurs concernant l’avenir de l’international français, qui plairait notamment à Thomas Tuchel à Chelsea. De passage en conférence de presse ce dimanche, Kimpembe a fait le point.

Dernièrement, Presnel Kimpembe avait lâché des propos qui ne sont pas passés inaperçus concernant son avenir. En effet, le défenseur central du PSG avait alors confié : « J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement ». De quoi alors jeter un froid concernant son avenir avec le PSG. Mais face à l’ampleur prise par sa sortie, Kimpembe a souhaité être clair ce dimanche à l’occasion de son passage en conférence de presse.

Mercato - PSG : Thiago Silva pousse pour le transfert de Kimpembe ! https://t.co/T337zugWYe pic.twitter.com/wVFOVbUrD2 — le10sport (@le10sport) June 10, 2022

« Je n'ai rien dit de mal »