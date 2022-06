Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos dégaine 60M€ pour ce gros transfert

Publié le 13 juin 2022 à 10h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités du moment pour le mercato estival du PSG, Milan Skriniar figure sur la short-list de Luis Campos. Et après une première offre annoncée de 40M€, le conseiller sportif du club de la capitale serait reparti à l’attaquant pour le défenseur central de l’Inter.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG est à la recherche de nouvelles recrues en défense pour ce mercato estival, et Luis Campos s’est mis activement au travail ces dernières semaines. Le nouveau conseiller sportif du PSG, dont la nomination a été officialisée vendredi, regarde notamment en charnière centrale, et sa grande priorité du moment se nomme Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) pour qui Campos aurait formulé une offre de 40M€ repoussée par le club italien. Mais le PSG serait revenu à la charge.

Mercato - PSG : Les transferts envisagés par Luis Campos en défense https://t.co/PJ8rj5R8At pic.twitter.com/l8VG1GW99Z — le10sport (@le10sport) June 13, 2022

Paris revoit son offre à la hausse pour Skriniar