Mercato - PSG : Campos partagé entre le PSG et le Celta Vigo, une grosse information tombe

Publié le 12 juin 2022 à 20h30 par Thomas Bourseau

Alors qu’il officiait en tant que conseiller sportif externe depuis le début du printemps au Celta Vigo, Luis Campos a depuis été nommé conseiller football du PSG. Se chargeant à présent de la section sportive du Paris Saint-Germain, le Portugais n’aurait pas pour autant pris la décision de délaisser son rôle avec le club espagnol, mais pas au point d’en faire un club passerelle ni satellite pour le PSG.

Dans la journée de vendredi, Luis Campos a officiellement été présenté comme étant le nouveau conseiller football du PSG où il aura une relation directe avec le président Nasser Al-Khelaïfi lors des prochaines saisons. Et après avoir déjà essuyé un échec avec Aurélien Tchouaméni qui a snobé le PSG pour le Real Madrid, Campos aurait jeté son dévolu en milieu de semaine sur Milan Skriniar comme Le Parisien , RMC Sport, L’Équipe , Foot Mercato et d’autres médias étrangers l’ayant souligné. Néanmoins, il ne faudrait pas vraiment s’attendre à ce que Luis Campos adopte les même axes de travail qu’au Celta Vigo. En effet, Marca révélait dernièrement qu’il n’y aurait pas eu de rupture de contrat entre le dirigeant portugais et le club espagnol qu’il a rejoint en tant que conseiller sportif externe en mars dernier. Luis Campos devrait donc bel et bien bénéficier d’une double casquette au PSG et au Celta Vigo. Pour autant, les deux postes seront bien différents dans la démarche initiale et de travail du nouveau conseiller football du Paris Saint-Germain.

Pas de lien direct entre le Celta Vigo et le PSG !