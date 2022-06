Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane s’éloigne du PSG, un choix par défaut pour le futur entraîneur ?

Publié le 12 juin 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

Depuis plusieurs semaines maintenant, il est annoncé que Zinedine Zidane est le grand rêve du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino en tant qu’entraîneur du PSG. Problème, aujourd’hui, l’ancien technicien du Real Madrid serait très loin de débarquer chez les champions de France. De quoi donc chambouler les plans du PSG, qui pourrait bien se rabattre sur un entraîneur par défaut faute de solutions sur le marché des transferts actuellement.

Alors que le PSG a déjà officialisé l’arrivée de Luis Campos comme conseiller, la question est maintenant de savoir qui viendra s’asseoir sur le banc de touche. En effet, Mauricio Pochettino va prochainement être remercié et les recherches ont débuté depuis plusieurs semaines déjà pour trouver celui qui viendra prendre les commandes des champions de France. Un nom est surtout revenu : Zinedine Zidane. L’ancien du Real Madrid est la grande priorité du Qatar, mais celui-ci semble plutôt rêver de l’équipe de France. Ainsi, si certains annoncent une prochaine arrivée de Zidane au PSG, l’agent de Zizou a démenti cette information. De même, le10sport.com vous a expliqué que le Français ne viendra pas au Parc des Princes et ce dimanche, c’est Romain Molina qui a confirmé cette tendance, expliquant que Zinedine Zidane avait refusé les avances du PSG et bien que le Qatar ne lâchait pas l’affaire pour l’ancien du Real Madrid, le temps pressait alors que le dénouement serait imminent pour l’identité du prochain entraîneur parisien.

Le choix du coach risque d’être par « défaut » car les pistes rêvées ne sont pas disponibles (Guardiola, Xavi) ou n’ont toujours pas accepté (Zidane).Le départ de Pochettino était entériné il y a des mois au Qatar, mais il ne reste pas 50 000 candidats sur le marché. — Romain Molina (@Romain_Molina) June 12, 2022

Des rêves impossibles

Qui sera alors le prochain entraîneur du PSG ? Bien évidemment, cela conforte un peu plus l’idée d’une arrivée de Christophe Galtier. Mais cela pourrait bien être un choix par défaut pour le club de la capitale. En effet, comme l’a également expliqué Romain Molina, ne pouvant pas recruter Zinedine Zidane, ni même Pep Guardiola (Manchester City) ou Xavi (FC Barcelone), deux entraîneurs qui font rêver le Qatar, le PSG pourrait alors se rabattre sur un entraîneur par défaut. Il faut dire que les options sont peu nombreuses sur le marché des transferts et bien que le départ de Mauricio Pochettino était visiblement acté depuis un certain temps déjà, le choix n’est pas large pour le PSG. A voir quelle sera donc la décision finale. Selon les derniers échos, Luis Campos fait toujours le forcing pour retrouver Christophe Galtier après l’avoir connu au LOSC. Pour cela, il faudra alors trouver un accord avec l’OGC Nice. De même, une piste menant à un entraîneur dont le nom n’a pas encore filtré avait été évoquée dernièrement.