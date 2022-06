Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, équipe de France... Zidane est dans le flou pour son avenir

Publié le 12 juin 2022 à 15h15 par Dan Marciano

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane est face à un dilemme. Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG fait le forcing pour l'accueillir, mais le technicien hésiterait à accepter l'offre parisienne en raison de son envie de prendre la tête de l'équipe de France dans les prochains mois. Problème, Didier Deschamps n'est pas certain de quitter son poste après la Coupe du monde au Qatar.

Zinédine Zidane sera-t-il le prochain entraîneur du PSG ? Si l'on en croit la presse espagnole, l'affaire est bien engagée. Le technicien aurait trouvé un accord de principe avec le club parisien autour d'un contrat de trois ans. Mais en France, les médias se montrent nettement moins affirmatifs. Le10Sport.com est en mesure de vous confirmer que Zidane ne posera pas ses valises au PSG. Une information confirmée par Dominique Séverac, qui dénonce « une fake-news ».

« Il n’a aucune visibilité sur le poste en équipe de France »