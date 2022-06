Foot - Mercato - PSG

Mercato : Ben Arfa, Kurzawa… Recruter en Ligue 1 n’a pas été une réussite pour le PSG

Publié le 12 juin 2022 à 13h00 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG pourrait bien rompre avec ses mauvaises habitudes et enfin aller chercher des recrues en Ligue 1. Ces dernières années, peu de transferts ont été réalisés en provenance du championnat de France. Il faut dire que les opérations réalisations réalisées par le PSG dans l’Hexagone n’ont, pour la majeure partie, pas été une franche réussite.

Et si le PSG trouvait son bonheur en Ligue 1 cet été ? Depuis l’arrivée de QSI, il est souvent reproché au club de la capitale de ne pas assez recruter dans le championnat de France. Sous la houlette de Luis Campos, nouveau conseiller sportif, le PSG pourrait remédier à cela durant ce marché des transferts. Bien qu’il faudrait déjà faire une croix sur Aurélien Tchouaméni, en partance pour le Real Madrid, et Renato Sanches, qui se dirigerait vers le Milan AC, les champions de France auraient d’autres pistes en Ligue 1 avec Seko Fofana (RC Lens) Lovro Majer (Rennes), Malo Gusto (OL), Sven Botman (LOSC) ou encore Hugo Ekitike (Reims). Mais si le PSG n’a pas énormément pioché en Ligue 1, c’est aussi parce que les précédentes opérations n’ont clairement pas été une réussite. Bien évidemment, il y a les exceptions Kylian Mbappé, arrivé de Monaco, ou encore Blaise Matuidi, acheté à l’ASSE. Mais pour ce qui est des autres joueurs recrutés en France, il y a de grosses déceptions.

Mercato - PSG : Annoncé au PSG, Lovro Majer met les choses au point sur son avenir ! https://t.co/SgSxxOhyTN pic.twitter.com/3KOAkst0N8 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 9, 2022

Hatem Ben Arfa

Quand il s’agit de parler de ces échecs en Ligue 1 pour le PSG, on pense bien évidemment à Hatem Ben Arfa. En 2016, l’international français débarque en étant libre après avoir réalisé une très grosse saison sous le maillot de l’OGC Nice. Les attentes étaient alors énormes autour de Ben Arfa, mais au final, cela a viré au fiasco. Sous les ordres d’Unai Emery, le joueur formé à l’OL ne convainc clairement pas et après seulement quelques mois au PSG, il est écarté. Un cauchemar qui a pris fin en 2018, une fois arrivé au terme de son contrat. Au final, Hatem Ben Arfa n’aura joué que 32 matchs avec le PSG.

Layvin Kurzawa

Avant Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa était lui aussi arrivé au PSG en provenance de l’AS Monaco. En 2015, il avait alors été acheté pour 25M€. A cette époque, le club de la capitale pensait tenir le successeur de Maxwell. Mais au final, le pari n’a clairement pas payé. Aujourd’hui, Kurzawa n’est plus du tout en odeur de sainteté au PSG. Cette saison, il n’a d’ailleurs joué aucun match en Ligue 1. Et lors de ce mercato estival, la direction parisienne va tout faire pour s’en débarrasser.

Serge Aurier

Serge Aurier n’a lui aussi pas répondu aux attentes à son arrivée au PSG. Très prometteur quand il était à Toulouse, l’Ivoirien aurait finalement fait davantage parler de lui pour ses polémiques. On se souvient bien évidemment de l’épisode Périscope durant lequel Aurier avait alors insulté son entraîneur, Laurent Blanc, ainsi que certains de ses coéquipiers. De même, il y a également eu l’épisode des chaussettes lors d’une rencontre face à Lorient. Alors sur le banc de touche, Serge Aurier est appelé pour rentrer en jeu. Au final, il aura mis près de 8 minutes pour se mettre en tenue.

Lucas Digne

Le PSG s’est également trompé avec un autre défenseur : Lucas Digne. En 2013, il est ainsi recruté au LOSC où il s’est révélé quand un latéral gauche très prometteur. Le club de la capitale voit ainsi en lui la doublure de Maxwell. Mais face au Brésilien, l’international français n’a jamais vraiment réussi à trouver sa place. Au final, en 2015, Digne est prêté à l’AS Rome et en 2016, celui qui est désormais à Aston Villa est transféré au FC Barcelone.