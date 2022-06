Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos va dégainer une nouvelle offre pour ce transfert à 80M€

Publié le 12 juin 2022 à 16h00 par Amadou Diawara

Tombé sous le charme de Milan Skriniar, Luis Campos aurait formulé une première offre à hauteur de 50M€ à l'Inter. Toutefois, les Nerazzurri - qui ne réclameraient pas moins de 80M€ - auraient balayé la proposition du conseiller football du PSG d'un revers de la main. Malgré tout, Luis Campos serait prêt à revenir à la charge avec une nouvelle offensive pour boucler le transfert de Milan Skriniar cet été.

Arrivé au PSG, en lieu et place du directeur sportif Leonardo, Luis Campos se serait déjà fixé une priorité pour le mercato estival. En effet, le nouveau conseiller football du PSG souhaiterait à tout prix recruter un défenseur central. Dans cette optique, Luis Campos aurait identifié le profil de Milan Skriniar, qui serait sa préférence à ce poste. Et pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, le dirigeant portugais aurait déjà lâché une offre à hauteur de 50M€ à l'Inter. Une proposition refusée par les Nerazzurri . Toutefois, Luis Campos ne perdrait pas espoir pour Milan Skriniar et serait déjà prêt à frapper une nouvelle fois.

Mercato - PSG : Le premier transfert XXL de l’été déjà connu ? https://t.co/4EJe8atq74 pic.twitter.com/Gk23YW9A22 — le10sport (@le10sport) June 12, 2022

Le PSG va lancer une nouvelle offensive pour Milan Skriniar