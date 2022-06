Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’étau se resserre autour du PSG pour le transfert de Lewandowski

Publié le 12 juin 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau

En marge du mercato estival qui a ouvert ses portes ce vendredi, le PSG pourrait frapper un grand coup en recrutant Robert Lewandowski malgré les multiples armes offensives dont le club de la capitale dispose déjà. En ce qui concerne la concurrence de Chelsea et de Manchester United, le PSG n’aurait pas vraiment à s’en faire. Pour le FC Barcelone, Frenkie de Jong jouerait un rôle primordial dans le dossier Lewandowski.

Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 25 août 2021 que les hauts dirigeants du PSG prenaient en considération l’option Robert Lewandowski à une condition précise. En effet, en cas de transfert de dernière minute de Kylian Mbappé au Real Madrid, le club merengue s’étant alors montré déterminé à le recruter avant la clôture du mercato estival en question, la priorité du PSG pour le remplacer au pied levé était le buteur du Bayern Munich. Finalement, Kylian Mbappé a prolongé son contrat en mai dernier et Robert Lewandowski milite en public pour que son départ du Bayern Munich cet été devienne réalité, soit à une saison de l’expiration de son contrat. Le FC Barcelone serait d’ailleurs la priorité de Lewandowski, mais le PSG surgirait de nouveau dans la course à la signature de Robert Lewandowski. C’est du moins ce que L’Équipe a affirmé samedi. Une information confirmée par RMC Sport. Cependant, d’après le média, Luis Campos n’aurait simplement qu’ouvert les discussions avec Pini Zahavi, agent de Robert Lewandowski. Lesdits échanges n’auraient pas pour le moment débouché sur une offre de contrat concrète de la part du PSG pour le Polonais. Et en coulisse, Manchester United en pincerait pour l’attaquant du Bayern Munich selon The Sun.

Chelsea est dépendant de Lukaku pour Lewandowski

Ces dernières heures, The Daily Star a confirmé les intérêts de Chelsea et de Manchester United au sujet d’un éventuel transfert de Robert Lewandowski. De quoi faire peur au PSG ? En ce qui concerne Chelsea, les Blues ne représenteraient pas une sérieuse menace à l’instant T. La cause ? Pour accueillir Lewandowski, il faudrait que le champion d’Europe 2021 puisse se séparer de Romelu Lukaku en amont. Problème, l’international belge ne serait pas accessible financièrement parlant pour l’Inter. De quoi pousser le club nerazzurri à mettre Chelsea dos au mur avec une offre de prêt de deux saisons avec une option d’achat à activer au terme de ladite période. En outre, Lukaku se trouverait dans l’obligation de drastiquement réduire son salaire.

Mercato - PSG : Xavi laisse le champ libre à Campos pour De Jong https://t.co/b5YXT04ezL pic.twitter.com/FO7Heb5FrI — le10sport (@le10sport) June 12, 2022

Ten Hag lui préfère De Jong, et le Barça peut surprendre le PSG !