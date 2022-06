Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour le transfert d'Angel Di Maria

Publié le 12 juin 2022 à 17h10 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria va changer de club librement et gratuitement cet été. En concurrence avec le FC Barcelone sur ce dossier, la Juventus aurait lancé un ultimatum à El Fideo pour qu'il lui donne une réponse rapide. Toutefois, dans la pratique, il semblerait que les Bianconeri attendent patiemment le verdict d'Angel Di Maria.

Arrivé à l'été 2015 au PSG, Angel Di Maria va prendre le large cet été. En fin de contrat le 30 juin, El Fideo a déjà fait ses adieux à Paris car il est assuré de partir librement et gratuitement. Le PSG ayant décidé de ne pas le prolonger. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Angel Di Maria aurait la possibilité de rejoindre la Serie A, du côté de la Juventus, après avoir évolué dans presque tous les autres grands championnats d'Europe (en France au PSG, en Espagne au Real Madrid, au Portugal à Benfica et en Angleterre du côté de Manchester United). Toutefois, l'attaquant argentin ferait attendre la Vieille Dame car il serait tenté par l'idée de porter les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine. Impatiente, la Juventus aurait lancé un ultimatum à Angel Di Maria pour qu'il lui donne sa réponse finale au plus vite. Toutefois, il semblerait que les Bianconeri ne soient pas aussi pressés qu'on pourrait le croire.

Mercato - PSG : Entre Barcelone et la Juventus, Di Maria a une préférence https://t.co/QYafBMCB2J pic.twitter.com/aFLLyVVh8H — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

La Juve attend patiemment la réponse d'Angel Di Maria