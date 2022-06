Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date est fixée pour l'annonce d'Angel Di Maria

Publié le 12 juin 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria a déjà fait ses adieux au club parisien. Sur le point de quitter Paris librement et gratuitement, El Fideo serait partagé entre la Juventus et le FC Barcelone. Désireux de se préparer au mieux pour la prochaine Coupe du Monde, Angel Di Maria ne compterait pas perdre de temps pour sceller son avenir. Ainsi, l'attaquant argentin devrait annoncer sa décision d'ici 72 heures.

Arrivé de Manchester United en 2015, Angel Di Maria va quitter le PSG cet été après sept saisons de bons et loyaux services. En fin de contrat le 30 juin avec le club parisien, El Fideo aurait pu être prolongé, mais sa direction en a décidé autrement. En effet, Angel Di Maria disposait d'une option dans son bail pour rempiler d'une saison. Toutefois, les hautes sphères du PSG ont préféré ne pas activer cette clause, au grand regret de l'Argentin. Condamné à quitter le PSG librement et gratuitement cet été, Angel Di Maria a donc fait ses adieux à son club après avoir joué son dernier match au Parc des Princes.

Angel Di Maria va annoncer le verdict d'ici 72 heures

« Sept ans, c'est beaucoup. Il y a très peu de joueurs dans l'histoire des clubs qui dépassent les cinq, six ans, et pour atteindre les sept ans dans ce club, dans un club aussi grand que le PSG, pour gagner le dixième championnat, pour gagner autant de titres... Je pense que tout cela en a fait ma maison. Je me sens chez moi. Je parle français, je ne vais pas parler français ici, mais je veux que les gens sachent que je peux parler, que je peux communiquer et avoir des conversations avec les gens » , a déclaré Angel Di Maria lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG. Mais quelle sera la prochaine destination d' El Fideo ?

Angel Di Maria parti pour snober le Barça pour signer à la Juve ?