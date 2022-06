Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur l'avenir de Sadio Mané

Foot - Mercato - PSG

Annoncé comme le grand favori pour accueillir Sadio Mané, le Bayern Munich s'est exprimé sur ce dossier par le biais de son directeur sportif, Hasan Salihamidžić. Questionné sur la possible arrivée de l'international sénégalais, le responsable n'a pas souhaité s'épancher sur ce sujet, mais a précisé que d'autres options étaient sur la table pour renforcer l'attaque.

A la recherche d'un avant-centre capable d'épauler Kylian Mbappé, le PSG aurait relancé la piste Robert Lewandowski, mais surveillerait aussi la situation de Sadio Mané. A un an de la fin de son contrat avec Liverpool, l'international sénégalais penserait à aller voir ailleurs. Mais le PSG semble distancé dans ce dossier, dominé par le Bayern Munich. La formation bavaroise n'a pas encore répondu aux exigences des Reds , à savoir 45M€, mais les positions ne cessent de se rapprocher.

Salihamidžić on Mané: "Generally speaking, we're trying to strengthen our team. We're working on several options in attack. The transfer market is not easy, it always depends on the financial possibilities of the club. I don't want to talk about players of other clubs [@cfbayern] pic.twitter.com/eetiHetTyn