Mercato - PSG : L'annonce troublante de Frenkie de Jong sur son avenir

Après le match de Ligue des Nations face à la Pologne, Frenkie de Jong s'est exprimé sur son avenir au FC Barcelone. Courtisé par plusieurs clubs comme Manchester United ou le PSG, le milieu de terrain a été interrogé sur une possible arrivée en Premier League lors du prochain marché des transferts. Mais le joueur a esquivé le sujet en souriant.

L'incroyable paradoxe Frenkie de Jong. Cette saison, le milieu de terrain a été l'un des joueurs les plus utilisés par Xavi au FC Barcelone. Pourtant, le joueur ferait partie des éléments placés sur la liste des transferts. « La réorganisation économique implique deux options : la vente d'un pourcentage des droits de télévision de LaLiga et la vente d'un pourcentage minoritaire de BLM, qui appartient au club. Nous sommes également préparés au cas où nous devrions vendre un joueur important » a confié Joan Laporta ce samedi, ouvrant la porte au départ d'un cadre comme De Jong.

Reporter: “Are you leaving the beaches of Catalonia to the cold of Manchester'”Frenkie De Jong: “(Laughs). No I can't, I can't say anything.” [@espn, @OjoDeSauron_] #mulive pic.twitter.com/AeFC377uAQ