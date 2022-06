Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une solution déjà trouvée pour cette mission de Campos ?

Publié le 12 juin 2022 à 18h15 par Amadou Diawara

Désireux de dégraisser l'effectif du PSG, Luis Campos envisagerait de se séparer d'Abdou Diallo, qui aimerait également quitter Paris. Et cela tombe plutôt bien, puisqu'un club de Ligue 1 serait prêt à relancer l'international sénégalais. En effet, le Stade Rennais suivrait de près Abdou Diallo et aimerait le recruter sous la forme d'un prêt cet été.

Depuis le début de la saison, Abdou Diallo n'a eu que très peu de minutes de jeu à se mettre sous la dent. La faute à une concurrence XXL. Capable de jouer en défense centrale et en tant qu'arrière gauche, Abdou Diallo est devancé dans la hiérarchie par Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos (voire Thilo Kehrer) dans l'axe ; et par Nuno Mendes et Juan Bernat dans le couloir. Une situation qui devrait provoquer son départ dès cet été. Alors que Luis Campos aimerait procéder à un grand ménage cet été, Abdou Diallo devrait faire partie des joueurs sacrifiés. D'autant que l'international sénégalais aimerait quitter le PSG selon les dernières informations de L'Equipe .

Rennes veut récupérer Abdou Diallo en prêt