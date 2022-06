Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane recale le Qatar pour la succession de Pochettino

Publié le 12 juin 2022 à 15h45 par Bernard Colas

Ce vendredi, les rumeurs étaient nombreuses concernant une future arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Si le Qatar rêve effectivement de l’ancien technicien du Real Madrid, aucun accord n’a toutefois été trouvé entre les deux parties selon nos informations. Une tendance qui se confirme, alors que le départ de Mauricio Pochettino ne fait plus de doute.

Le départ de Mauricio Pochettino ne fait plus de doute. Loin de faire l’unanimité depuis son arrivée au PSG, l’Argentin a été informé qu’il ne serait plus en poste la saison prochaine, et le club prépare sa succession. Nommé conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos souhaite nommer Christophe Galtier sur le banc de touche, mais de son côté, le Qatar rêve encore de Zinedine Zidane. Une piste évoquée depuis de longs mois par le10sport.com . Cependant, contrairement à ce qui a pu être annoncé vendredi, aucun accord n’a été trouvé entre Zidane et le PSG, et selon nos informations, le technicien de 49 ans ne succédera pas à Mauricio Pochettino, et cela se confirme.

Zidane recale le PSG