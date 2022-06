Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos acte un départ et se lance dans un nouveau chantier de taille

Publié le 12 juin 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Après avoir pensé au renforcement de la défense centrale, Luis Campos s'attaquerait au poste de latéral droit. Le nouveau conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi voudrait recruter un joueur capable de remplacer Colin Dagba comme doublure d'Achraf Hakimi. Mais avant de boucler l'arrivée de ce renfort, le PSG doit vendre le joueur français.

Nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos ne traîne pas. Le Portugais enchaînerait les entretiens pour renforcer le groupe parisien durant l'intersaison. Le responsable a ciblé les besoins de l'équipe et identifié les secteurs à renforcer. Un attaquant, plusieurs milieux de terrain, un défenseur central et un latéral doit sont attendus dans la capitale dans les prochaines semaines. En coulisses, Campos travaillerait déjà sur plusieurs dossiers, notamment celui de Milan Skriniar. Le joueur de l'Inter serait l'une des grandes priorités du PSG pour renforcer la défense centrale et aurait déjà reçu une proposition signée de la main de l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco et du LOSC. Dans ce même secteur défensif, un latéral pourrait débarquer en tant que doublure d'Achraf Hakimi, intouchable sur son côté droit.

Mercato - PSG : Luis Campos s’active pour ses plans B à Skriniar https://t.co/lQe7iDRG11 pic.twitter.com/53x2fJqQfS — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

Campos recherche une doublure à Hakimi

Comme annoncé par RMC Sport ce dimanche, Luis Campos se démène pour dénicher un profil capable de suppléer Achraf Hakimi la saison prochaine. Ces derniers jours, il aurait enchaîné les rendez-vous pour essayer de cibler le profil idoine. Selon les informations de L'Equipe, l e PSG aurait notamment coché le nom de Malo Gusto (19 ans), le jeune joueur de l'OL. Mais ce dernier n'aurait pas l'intention de quitter son club formateur selon les informations divulguées par France-Bleu . D'autres pistes devraient faire surface dans les prochaines semaines. Mais avant d'acter un renfort, le PSG doit trouver une porte de sortie à Colin Dagba.

Objectif, trouver une porte de sortie à Dagba