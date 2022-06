Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le premier coup du duo Campos-Henrique prend forme sur le mercato

Publié le 13 juin 2022 à 13h45 par Arthur Montagne

Bien décidé à délester son effectif par le biais de plusieurs ventes sur le marché des transferts, le PSG s'active en coulisses et travaille à nouveau en collaboration avec Antero Henrique. Dans cette optique, le premier dossier bouclé par l'ancien directeur sportif du club parisien pourrait bien être celui de Colin Dagba. Barré par la concurrence d'Achraf Hakimi, le jeune latéral droit suscite l'intérêt de cinq clubs.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de dégraisser son effectif en se séparant de plusieurs joueurs. Un domaine dans lequel le club de la capitale a rencontré des difficultés ces dernières années. C'est la raison pour laquelle Antero Henrique a été rappelé à la rescousse pour aider Luis Campos, le nouveau Conseiller Football du PSG, à vendre plusieurs indésirables. Un projet ambitieux compte tenu du nombre de joueurs que le PSG souhaite vendre. Mais un premier dossier serait bien engagé.

Cinq clubs s'intéressent à Dagba