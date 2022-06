Foot - Mercato - PSG

Mercato : Pour ce gros transfert, le Barça ne craint pas le PSG

Publié le 13 juin 2022 à 9h30 par Arthur Montagne

Cet été, la priorité du FC Barcelone est de recruter un grand numéro 9 qui sera le nouveau leader offensif du projet de Xavi. C'est ainsi que le transfert de Robert Lewandowski est devenu l'obsession du club catalan qui tente d'obtenir un accord avec le Bayern Munich. Cependant, le PSG a fait irruption dans ce dossier ce qui pourrait mettre la pression sur Barça qui garde toutefois la tête froide dans ce dossier.

Plus qu'un feuilleton, c'est un bras de fer qui est lancé en Bavière. En effet, sous contrat jusqu'en 2023, Robert Lewandowski ne cache plus son intention de quitter le Bayern Munich cet été pendant que la direction du Champion d'Allemagne campe sur ses positions. « Il a un contrat jusqu'en 2023 et nous sommes très heureux qu'il soit ici. Je pense que les choses vont se calmer maintenant. Nous savons ce qu’il a fait pour nous et il sait ce que l’on a fait pour lui. Nous avons parlé récemment de ses déclarations publiques. Nous devrions rester calmes », confiait ainsi Hasan Salihamidžić, directeur sportif du Bayern Munich, à BILD . Par conséquent, le FC Barcelone, qui a fait du Polonais sa grande priorité pour cet été, va devoir se montrer convaincant, d'autant plus que le PSG aurait également fait irruption dans ce dossier. Luis Campos serait effectivement en quête d'un nouvel avant-centre et aurait ciblé Robert Lewandowski. Pas de quoi cependant faire vaciller les Catalans.

Le Barça va patienter sereinement pour Lewandowski