Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino sait déjà où il veut rebondir

Publié le 13 juin 2022 à 9h15 par Thibault Morlain mis à jour le 13 juin 2022 à 9h27

Entre le PSG et Mauricio Pochettino, l’aventure touche donc à sa fin. Après un an et demi sur le banc du club de la capitale, l’Argentin s’apprête à être remercié. La question est alors de savoir où il va rebondir. Ayant déjà pu faire une croix sur l’option Manchester United et Real Madrid, Pochettino aurait toutefois une idée très claire pour son avenir.

Les grandes manoeuvres se poursuivent au PSG. En pleine reconstruction, le club de la capitale a déjà officialisé l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller, qui vient ainsi remplacer Leonardo. Et le prochain à faire ses valises sera Mauricio Pochettino. Malgré un contrat jusqu’en 2023 avec les champions de France, l’Argentin va être remercié. Son départ serait imminent. Tandis que le PSG se cherche toujours un nouvel entraîneur, Pochettino va également devoir trouver un point de chute. Et le natif de Murphy aurait sa préférence.

Un retour en Premier League ?