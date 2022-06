Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les portes se ferment une à une devant Pochettino

Publié le 12 juin 2022 à 18h00 par Thomas Bourseau

Alors qu’il était l’un des entraîneurs les plus en vogue avant son arrivée au PSG, il y a eu beaucoup de mouvements sur les bancs des grands clubs depuis. En ce sens, après son départ du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino devrait éprouver les pires difficultés pour rebondir ailleurs. Explications.

Il semblerait que l’aventure de Mauricio Pochettino au PSG soit officieusement terminée. D’après le journaliste David Ornstein de The Athletic, une réunion aurait eu lieu la semaine dernière au cours de laquelle un consensus aurait été trouvé entre les dirigeants du PSG et le clan Pochettino pour que l’Argentin reçoive les indemnités qui lui reviennent en quittant le PSG une année avant l’expiration de son contrat. Son départ est sur le point d’être entériné et officialisé. Et maintenant ? Avant même qu’il prenne la décision de déposer ses valises au Paris Saint-Germain en janvier 2021, Mauricio Pochettino aurait cultivé le désir de plutôt retrouver un club de Premier League, après ses passages à Southampton et à Tottenham, plutôt que de relever le défi qui se présentait à lui avec le PSG. Et que ce soit à la fin de la saison dernière avec Tottenham et dès le mois de novembre 2021 avec Manchester United, la volonté de Mauricio Pochettino de revenir en Premier League aurait été bien présente dans son esprit selon le média anglais. Les deux postes ne sont désormais plus à pourvoir puisque Antonio Conte officie chez les Spurs lorsque les Red Devils ont finalement pris la décision de nommer Erik Ten Hag à sa place. De quoi totalement relancer l’avenir de Mauricio Pochettino qui semblait pourtant si limpide il y a encore quelques semaines de cela.

L’Athletic Bilbao, une option difficile…

À en croire les informations divulguées par AS , Ramon Planes pourrait tenter une nouvelle fois d’attirer Mauricio Pochettino comme il l’avait fait par le passé au FC Barcelone. En lice pour devenir le président de l’Athletic Bilbao, Planes aimerait voir Pochettino prendre les rênes de l’effectif du club basque après avoir déjà travaillé à ses côtés à l’Espanyol Barcelone lors des débuts d’entraîneur de Pochettino. Cependant, l’éventuelle venue de Mauricio Pochettino serait jugée comme étant difficilement réalisable pour le pensionnaire de Liga.

Manchester United turned down the chance to appoint Mauricio Pochettino.So where does that leave him as he prepares to leave PSG'📝 @JackPittBrookehttps://t.co/9kfl8yihLR — The Athletic UK (@TheAthleticUK) June 12, 2022

Et le reste ?