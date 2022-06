Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Guendouzi interpelle Longoria et Sampaoli pour le mercato

Publié le 12 juin 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

Auteur d'un mercato estival 2021 XXL, Pablo Longoria a permis à Jorge Sampaoli de remplir son grand objectif de la saison avec l'OM, à savoir qualifier le club pour la prochaine Ligue des Champions. Pour que le club phocéen fasse bonne figure en C1 en 2022-2023, le président et le coach marseillais auront à coeur de frapper encore une fois un grand coup sur le marché cet été. D'ailleurs, Matteo Guendouzi fait confiance à Pablo Longoria et Jorge Sampaoli pour réaliser des merveilles lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a frappé très fort sur le marché. En effet, le président de l'OM a offert une dizaine de recrues à Jorge Sampaoli pour qu'il réussisse à redorer le blason marseillais. Parmi les recrues estivales de Pablo Longoria, Matteo Guendouzi a fait forte impression. D'ailleurs, il est l'un des grands artisans de la réussite de l'OM cette saison, se montrant décisif pour permettre à Marseille de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Et Matteo Guendouzi ne compte pas manquer ce grand rendez-vous. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot , le milieu de terrain français a fait passer un message clair sur son avenir. « Si je reste à l’OM ? Oui je suis très bien à l’OM. Pour moi c’était aussi l’objectif de jouer la Ligue des champions. (…) J’avais joué pas mal de fois la Ligue Europa et depuis le temps que j’entendais parler de cette Ligue des champions, j’ai hâte d’y être », a confié Matteo Guendouzi sur TF1 .

«Je fais confiance au coach et au président, ils ont déjà fait du très bon travail»

Tout comme Matteo Guendouzi, William Saliba a rejoint l'OM lors du dernier mercato estival. Mais contrairement à son partenaire en équipe de France, le défenseur de 21 ans ne peut pas être transféré définitivement à Marseille cet été grâce à une option d'achat. Ainsi, William Saliba va retrouver Arsenal à l'issue de son prêt avec l'OM le 30 juin. Toutefois, le crack français pourrait faire son retour à Marseille à l'intersaison, car Pablo Longoria et Jorge Sampaoli voudraient miser sur lui la saison prochaine. Et à en croire Matteo Guendouzi le rapatriement de William Saliba à l'OM ne ferait aucun doute. « Maintenant, il a l’OM dans le cœur et je suis sûr qu’il reviendra à Marseille la saison prochaine. Donc je vais essayer de le pousser encore pour qu’il reste avec nous » , a affirmé Matteo Guendouzi à Téléfoot , avant de se prononcer plus globalement sur le recrutement estival de l'OM.

«Je sais qu’ils en feront du très bon encore cet été»