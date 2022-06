Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Rennes avance sur Faes (Reims)

Publié le 13 juin 2022 à 22h10 par Alexis Bernard

Sur le point de vendre Nayef Aguerd en Angleterre, le Stade Rennais cherche activement son successeur en défense centrale. Et du côté de la Ligue 1, les Bretons ont identifié un profil qui plaît fortement à la cellule de Florian Maurice. Il s’agit du Belge Wout Faes, actuellement sous contrat avec Reims.

Il ne reste plus que quelques détails pour boucler le transfert de Nayef Aguerd. L’international marocain a obtenu une permission de son sélectionneur, un certain coach Vahid, pour pouvoir s’engager dans son prochain club. Selon toute vraisemblance, il s’agit de West Ham, qui va s’offrir le défenseur pour une somme approchant les 35 millions d’euros. Un coup de maître des Rouge et Noir, Aguerd ayant signé en Bretagne pour… 5 millions d’euros. Mais ce départ va devoir être compensé. Et Rennes a déjà une idée en tête, en Ligue 1 : Wout Faes (Reims).

Le dossier Faes avance bien