Mercato - LOSC : Un accord est trouvé pour le transfert de Renato Sanches

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le LOSC s'est fixé le grand objectif de bien vendre cet été. Dans cette optique, les Dogues ont lancé les pourparlers avec le Milan AC pour réaliser un double coup avec Renato Sanches et Sven Botman. D'ailleurs, le Portugais aurait déjà trouvé un accord avec les Rossoneri pour un transfert lors de ce mercato.

Frustré d'avoir récupéré une somme inférieure à 15M€ seulement pour le transfert de Mike Maignan vers le Milan AC l'été dernier, le LOSC a prévu de se rattraper lors de ce mercato. En effet, les Dogues sont déterminés à réaliser de grosses ventes sur le marché pendant cette fenêtre de transferts, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Ainsi, selon nos informations, la direction du LOSC a lancé les discussions avec le Milan AC pour boucler un double coup avec Renato Sanches et Sven Botman. Et il semblerait que les négociations pour le Portugais aient déjà portées leurs fruits.

Renato #Sanches from Lille to Milan is almost done, player and Italian club reached an agreement in last days and between clubs is practically concluded the deal. 🤝🇵🇹 #Milan https://t.co/Hm5Fgatnyd