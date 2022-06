Foot - Mercato - Manchester City

Mercato : Erling Haaland dit tout sur son transfert à Manchester City

Publié le 13 juin 2022 à 11h30 par Arthur Montagne mis à jour le 13 juin 2022 à 11h31

Un peu plus d'un mois après avoir annoncé un accord avec le Borussia Dortmund, Manchester City a cette fois-ci officialisé le transfert d'Erling Haaland. L'international norvégien s'engage donc avec les Citizens jusqu'en 2027. Convoité par de nombreux clubs européens à l'image du PSG, du Real Madrid ou encore du FC Barcelone, Haaland a finalement opté pour Manchester City. Un choix qui n'a visiblement pas été compliqué à faire comme il l'explique aux médias de son nouveau club.

C'est donc officiellement la fin d'un long feuilleton. Il y a un mois, Manchester City avait annoncé avec trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert d'Erling Haaland et ce lundi, les Citizens ont officialisé la signature de l'international norvégien qui s'est engagé jusqu'en 2027 avec l'équipe entraînée par Pep Guardiola. Et pourtant, le serial buteur de Bundesliga ne manquait pas de convoitises puisque le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone étaient également sur les rangs. Mais il semblait impossible de rivaliser avec Manchester City qui avait largement les faveurs d'Erling Haaland, né à Leeds, et dont le père a porté les couleurs du club mancunien. « Je suis né en Angleterre. J'ai été un fan de City toute ma vie. Je connais beaucoup de choses sur le club. Au final, [la décision de signer s'est résumée à] deux choses. Je me sens chez moi ici et je sens que je peux m'épanouir et donner le meilleur de moi-même à City. J'aime le style (de jeu). J'aime le football offensif. J'aime l'ambiance positive que nous avons lorsque City joue au football. C'est ce que j'aime beaucoup, donc je pense que c'est un bon choix », explique ainsi le néo- Citizen sur le site officiel de Manchester City.

HE'S HERE! 💙 pic.twitter.com/JuZEtzTWbv — Manchester City (@ManCity) June 13, 2022

Haaland annonce déjà la couleur