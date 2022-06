Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande révélation sur le départ de Pochettino

Publié le 13 juin 2022 à 10h45 par Arthur Montagne

Dans les prochaines heures, le PSG devrait communiquer le départ de Mauricio Pochettino dont le contrat s'achevait en 2023. Son successeur n'est pas encore connu, mais l'Argentin aurait bien signé la rupture de son bail avec le club parisien, seulement un an et demi après son arrivée. Toutefois, bien qu'un accord mutuel ait été trouvé, ce n'était pas du 50/50 entre les deux parties.

Arrivé il y a un an et demi sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino n'aura jamais réellement réussi à convaincre malgré les espoirs suscités par son arrivée pour remplacer Thomas Tuchel. Entre l'absence de fond de jeu et des résultats décevant, l'avenir du technicien argentin a rapidement semblé s'écrire loin du PSG. Et son départ sera même acté puisque selon les informations de The Athetic , Mauricio Pochettino et la direction parisienne auraient trouvé un accord mutuel pour une rupture de contrat ce qui permettra au PSG de ne pas payer la totalité des indemnité de licenciement de son entraîneur.

Pas vraiment un accord à l'amiable