Mercato - PSG : Après l’entraîneur du PSG, Campos aura un gros dossier à gérer

Publié le 13 juin 2022 à 9h00 par Thibault Morlain

Officiellement nommé conseiller sportif du PSG, Luis Campos se retrouve donc aux commandes pour mener à bien la révolution chez les champions de France. Actuellement, le Portugais est notamment occupé par le dossier du nouvel entraîneur, faisant le forcing pour faire venir Christophe Galtier. Mais une fois ce feuilleton réglé, il faudra se pencher sur la construction de l’effectif et un gros dossier attend Campos.

La révolution a donc débuté au PSG avec la nomination de Luis Campos. Le Portugais vient ainsi remplacer Leonardo a la tête du sportif chez les champions et sa mission sera donc de gérer la reconstruction du club de la capitale. Cela va d’abord débuter avec la succession de Mauricio Pochettino sur le banc de touche. Qui de Zinedine Zidane ou de Christophe Galtier viendra ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, c’est l’actuel entraîneur de l’OGC Nice qui se rapproche du PSG. Mais la révolution est loin d’être terminé puisqu’il faudra par la suite étudié l’avenir de chaque joueur. Et avec cette nouvelle direction, les cartes sont redistribuées y compris pour Presnel Kimpembe. Titi du PSG, l’international français souhaite avoir des réponses à ses questions et il a d’ores et déjà pris rendez-vous avec Luis Campos.

« C'est légitime de pouvoir demander à son club quel est le futur projet »