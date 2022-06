Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Lewandowski jette un froid sur son transfert

Publié le 13 juin 2022 à 8h45 par Arthur Montagne

Bien que la priorité de Luis Campos pour le moment soit de trouver un nouvel entraîneur pour le PSG, cela ne l'empêche pas d'avancer ses pions sur le marché des transferts avec notamment le besoin de trouver un nouvel avant-centre. Dans cette optique, le PSG s'intéresserait à Robert Lewandowski qui n'a pas caché sa volonté de quitter le Bayern Munich cet été à un an de la fin de son contrat. Mais le FC Barcelone reste sa priorité.

L'avenir de Robert Lewandowski sera l'un des dossiers chauds du marché des transferts cet été. Et pour cause, l'attaquant polonais souhaite quitter le Bayern Munich où son contrat s'achève en juin 2023, et bien évidemment, les intérêts ne manquent pas. Le FC Barcelone est très chaud dans ce dossier, mais le PSG se serait également lancé dans la bataille. Luis Campos, nouveau responsable du recrutement à Paris, aurait ouvert ce dossier selon les récentes informations de L'EQUIPE . Mais probablement un peu trop tard.

Mercato - PSG : Lewandowski doit-il être la priorité de Campos cet été ? https://t.co/NogBCQVQkE pic.twitter.com/T4sbfZO8bx — le10sport (@le10sport) June 13, 2022

Le Barça reste la priorité de Lewandowski