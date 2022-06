Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux dangers révélés pour le successeur de Saliba

Publié le 13 juin 2022 à 16h00 par Dan Marciano

Lors d'un récent entretien, William Saliba avait laissé entendre qu'il souhaitait enfin s'imposer sous les couleurs d'Arsenal. Alors que son retour à Marseille paraît de plus en plus incertain, l'OM aurait commencé à chercher son remplaçant sur le marché des transferts, ciblant notamment Ahmed Touba, jeune défenseur évoluant en Eredivisie, au RKC Waalwijk

Pablo Longoria le sait, il ne sera pas facile de rapatrier William Saliba. Prêté la saison dernière à l'OM, le défenseur central appartient à Arsenal et semble vouloir essayer de s'imposer en Premier League. « J’ai fait zéro match à Arsenal. J’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage, avec la chance de jouer pour ces supporters et ce grand club » avait-il confié lors d'un entretien accordé à Téléfoot . Alors que ce dossier semble mal engagé, le président de l'OM aurait commencé à cibler plusieurs autres pistes. Selon Foot Mercato, le club phocéen surveillerait notamment la situation d'Ahmed Touba, sous contrat avec le RKC Waalwijk et valorisé entre 2 et 3M€.

Deux dangers identifiés pour l'OM dans le dossier Touba