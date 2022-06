Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme message de Sergio Ramos sur le départ de Marcelo

Publié le 13 juin 2022 à 17h00 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Marcelo va faire ses valises cet été et partir librement et gratuitement dans un nouveau club. Transféré de la Maison-Blanche au PSG dans les mêmes conditions il y a un an, Sergio Ramos a tenu à envoyer un message très fort à son ancien coéquipier.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le Real Madrid, Sergio Ramos a été transféré pour 0€ au PSG. Un an plus tard, c'est au tour de Marcelo de quitter le club merengue librement et gratuitement. Engagé jusqu'au 30 juin, la star brésilienne ne va pas prolonger avec le Real Madrid. Ainsi, Marcelo a déjà fait ses adieux à ses partenaires et aux supporters de la Maison-Blanche . « C'est une émotion incroyable parce que c'est mon dernier match au Real Madrid. Je quitte Madrid et partir avec une Ligue des champions est une joie immense » , a annoncé Marcelo après le sacre du Real Madrid en Ligue des Champions. Touché par le départ de son ancien coéquipier, Sergio Ramos a tenu à lui adresser un message fort sur les réseaux sociaux.

View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos)

«Aujourd'hui tu fais tes adieux, mais ton héritage est éternel»