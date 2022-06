Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les émouvantes confidences de Marcelo après son départ

Publié le 13 juin 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid s'en va. Arrivé au sein du club espagnol en 2007, Marcelo a fait ses adieux à la Casa Blanca ce lundi, lors d'une émouvante conférence de presse orchestrée par Florentino Perez. Le Brésilien de 34 ans est revenu, avec émotion, sur son passage au sein de la formation merengue.

Le Real Madrid a dit adieu à l'une de ses légendes ce lundi. Joueur le plus titré de l'histoire du club espagnol avec 25 trophées, dont six titres de champion d'Espagne et cinq Ligue des champions, Marcelo a mis un terme à son aventure merengue l ors d'une émouvante conférence de presse. Arrivé en 2007 en provenance de Fluminense, le latéral gauche aura passé la quasi-intégralité de sa carrière en Espagne. « Je quitte Madrid et partir avec une Ligue des champions est une joie immense » avait-il confié le 28 mai dernier après avoir disputé son dernier match sous le maillot du Real Madrid. Marcelo quitte la Casa Blanca sur une bonne note avec une victoire en Ligue des champions face à Liverpool. « Nous parlons d'une légende, du joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Nous parlons de Marcelo. Cher Marcelo, vous avez réalisé tous vos rêves. Vous avez absolument tout gagné. Un total de 25 titres. Vous êtes sans aucun doute l'un des meilleurs arrières de l'histoire du football mondial. Vous êtes un joueur irremplaçable » a déclaré Florentino Perez ce lundi, avant de laisser sa place à Marcelo.

🏆🌟🇧🇷2️⃣5️⃣ TÍTULOS1️⃣ LEYENDA@MarceloM12 | #GraciasMarcelo pic.twitter.com/Lnw5CPatUx — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 13, 2022

« Je me suis réveillé chaque jour de ma vie avec la joie d'être dans le meilleur club du monde »

Devant ses coéquipiers et l'ensemble des membres du Real Madrid, Marcelo a éclaté en sanglots avant de prendre la parole. « Je veux remercier le club, mes coéquipiers avec qui j'ai eu la chance de jouer au fil des ans, les entraîneurs, les responsables de l'équipe qui sont comme une famille, les personnes qui travaillent dans la résidence, les personnes chargées de la sécurité, celles qui travaillent dans les coulisses... Nous nous consacrons uniquement à jouer au football, mais il y a des gens derrière nous qui nous aide beaucoup et j'ai appris cela au Real Madrid. Je veux remercier Madrid pour tout ça. Je me suis réveillé chaque jour de ma vie avec la joie d'être dans le meilleur club du monde » a-t-il confié.

« Ce n'est pas un adieu »

Agé de 34 ans, Marcelo ne met pas totalement fin à son histoire avec le Real Madrid puisque son fils évolue avec l'équipe des jeunes. « Je suis venu à Madrid quand j'avais 18 ans, et je pensais que j'étais mûr, et maintenant je sais que je n'avais aucune idée de quoi que ce soit. J'ai fait ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, je me sens très calme pour dire au revoir au club de ma vie (...) Mes enfants ont vu que j'ai pu jouer pour le meilleur club du monde. Je pars d’ici avec la tête haute. Ce n'est pas un adieu, je n'ai pas l'impression de quitter Madrid. L’avenir du Real Madrid est très prometteur, comme il l'a toujours été. J'inclus mon fils, qui est dans la cantera. Je suis arrivé comme un garçon et je pars comme un homme » a déclaré l'international brésilien dans des propos rapportés par Marca. Il n'est pas exclu que Marcelo revienne dans un rôle d'ambassadeur après sa carrière de joueur. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Le latéal aurait encore la force pour relever un dernier défi. Dernièrement, son nom a été évoqué au Brésil, en Turquie, mais aussi à l'OM.

« Je ne pense pas beaucoup à l'avenir »