Mercato - Real Madrid : Perez rend un énorme hommage à Marcelo après son départ

Publié le 13 juin 2022 à 14h10 par Dan Marciano

Ce lundi, le Real Madrid fait ses adieux à Marcelo. Présent au Real Madrid depuis 2007, le joueur brésilien a tout connu au sein de la capitale espagnole, notamment des victoires marquantes en Ligue des champions. Au cours d'une conférence de presse émouvante, Florentino Perez, le président du club, a tenu à rendre hommage au latéral gauche.

« C'est une émotion incroyable parce que c'est mon dernier match au Real Madrid. Je quitte Madrid et partir avec une Ligue des champions est une joie immense ». Le 28 mai dernier, Marcelo avait profité de sa présence en zone mixte pour annoncer son départ du Real Madrid. Présent au sein de la capitale espagnole depuis 2007, l'international brésilien aura remporté six titres de champion d'Espagne, mais aussi cinq titres en Ligue des champions. Cette journée de lundi est dédiée au latéral gauche brésilien au Real Madrid. Le club a organisé une conférence de presse pour rendre hommage à Marcelo. Président de la Casa Blanca, Florentino Perez a fait le déplacement et s'est exprimé sur la carrière de son désormais ancien capitaine.





« Nous parlons d'une légende, du joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid »