Mercato : Darwin Nunez était tout proche de l’OM

Publié le 13 juin 2022 à 13h00 par Thibault Morlain

Au terme d’une très grosse saison avec Benfica, Darwin Nunez a bouclé un transfert XXL lors de ce mercato estival. En effet, à 22 ans, l’Uruguayen est parti du côté de Liverpool, qui a lâché pas moins de 100M€, bonus compris, pour réaliser cette opération. Un énorme coup pour Jürgen Klopp qui pourrait toutefois donner certains regrets du côté de l’OM, tout proche de s’offrir les services de Darwin Nunez il y a quelques mois de cela.

Sur ce marché des transferts, les grosses opérations s’enchainent déjà. En effet, Erling Braut Haaland s’est engagé avec Manchester City moyennant 75M€, tandis qu’Aurélien Tchouaméni a lui quitté l’AS Monaco pour rejoindre le Real Madrid dans un transfert annoncé à 100M€. Et ce lundi matin, une autre opération à 100M€ a été réalisée, cette fois entre Benfica et Liverpool. Du côté des Reds, Jürgen Klopp dispose déjà d’une force offensive impressionnante avec Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino, Luis Diaz et Diogo Jota. Mais alors que le Sénégalais pourrait partir vers le Bayern Munich, un crack offensif vient pour le remplacer : Darwin Nunez. A 22 ans, l’Uruguayen vient de réaliser une saison colossale avec le maillot du Benfica. En effet, avec le club lisboète, Darwin Nunez a notamment inscrit 34 buts toutes compétitions confondues. Liverpool a donc réussi à s’offrir les services de cet attaquant dans une opération annoncée à 100M€, bonus compris. Le club du nord de l’Angleterre aurait d’ailleurs devancé une énorme concurrence puisque ces dernières semaines, il était notamment question d’un intérêt de Manchester United ou encore du PSG pour Darwin Nunez. Mais ce dernier aurait pu connaitre une carrière bien différente s’il avait rejoint l’OM il y a quelques mois de cela.

« Darwin Nunez, on le suivait »