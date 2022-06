Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi c’était perdu d’avance avec Pochettino

Publié le 13 juin 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Arrivé en grande pompe à l’hiver 2021 muni de la casquette d’un homme qui connaissait le club pour y avoir évolué en tant que joueur, Mauricio Pochettino a rapidement vu son aventure au PSG tourner au vinaigre et ce pour plusieurs raisons précises qui l’ont incité dès la fin de la saison passée à caresser le désir de quitter le PSG pour Tottenham.

Nommé le 2 janvier 2021 afin de prendre les rênes de l’effectif du PSG dans la foulée du licenciement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino arrivait avec l’étiquette d’un ancien de la maison rouge et bleue puisqu’il était passé entre 2001 et 2003 en tant que joueur du PSG et même capitaine de l’équipe entraînée par Luis Fernandez. Finalement, malgré de jolies performances en 1/8ème et en 1/4 de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone et au Bayern Munich lors de l’exercice précédent, Pochettino n’a pas été et ne sera donc pas le premier entraîneur de l’histoire du PSG à soulever la Ligue des champions avec le club de la capitale. En effet, comme The Athletic l’a souligné dans la journée de dimanche, un accord aurait été trouvé entre les décideurs du PSG et Mauricio Pochettino pour qu’une séparation à l’amiable se déroule dans les prochaines heures. Pour remplacer Pochettino, le10sport.com vous a affirmé le 10 juin que Zinedine Zidane ne viendra pas au PSG et que Christophe Galtier était très chaud pour débarquer à Paris. Mais pourquoi un entraîneur de l’acabit de Mauricio Pochettino a-t-il raté son passage au PSG ? Retour sur les raisons d’un échec.

Son envie immédiate de retrouver l’Angleterre, son incapacité à pouvoir mettre en place ses idées…