Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Lionel Messi sur ses débuts à Paris

Publié le 10 juin 2022 à 22h15 par La rédaction

Au terme d’une saison difficile, durant laquelle il ne se sera pas montré aussi décisif qu’à son habitude, Lionel Messi est revenu sur cette campagne. Forcée de découvrir un nouvel environnement, après avoir fait toute sa carrière au FC Barcelone, la Pulga a vécu une année riche en émotions, et retient surtout toutes ses premières avec le PSG.

Arrivé au FC Barcelone à seulement 13 ans, Lionel Messi a finalement fait son grand départ lors du dernier mercato estival. Si l’international argentin semblait pourtant prédestiné à finir sa carrière en Catalogne, celui-ci était libre de tout contrat l'été dernier, et les Blaugrana étaient dans l’incapacité de le prolonger. Arrivé au Paris Saint-Germain, le septuple Ballon d’Or a connu une saison difficile. Avec 11 buts et 15 passes décisives en 34 rencontres, le natif de Rosario n’a pas été aussi prolifique qu’à son habitude, et n’avait plus possédé ce genre de statistiques depuis la campagne 2006-2007. Pourtant, la Pulga préfère retenir les bons moments, comme ses premières sous le maillot du PSG.

Mercato : Cette nouvelle confirmation sur l’arrivée de Zidane au PSG https://t.co/KOkS6HxcZY pic.twitter.com/rxMlWyWgHK — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 10, 2022

«J’ai vécu cette première année avec beaucoup d’émotions»