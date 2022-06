Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Riolo en remet une couche sur l’arrivée de Zidane

Publié le 14 juin 2022 à 14h45 par Axel Cornic

Actuellement sans club, Zinedine Zidane est le grand favori des dirigeants qataris pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Daniel Riolo, qui a déjà assuré que le Français allait bientôt débarquer, est persuadé que rien n’a changé en ce qui concerne le prochain entraineur du PSG.

Qui sera le prochain entraineur du Paris Saint-Germain ? Ce qui semble certain, c’est que les chances de voir Mauricio Pochettino encore en place au début de la saison prochaine, sont quasiment nulles. L'Argentin n’a pas convaincu et quittera donc le PSG à un an de la fin de son contrat. Pour le remplacer, plusieurs médias annoncent une arrivée imminente de Zinedine Zidane, qui est le grand rêve des propriétaires du PSG. Selon nos informations, ce n’est toutefois pas lui qui devrait arriver pour remplacer Pochettino, puisque Luis Campos pousse actuellement pour Christophe Galtier.

Mercato - PSG : Galtier, Zidane... Tout se met en place pour la succession de Pochettino ! https://t.co/vth68h8S2u pic.twitter.com/8iFqHFIHMV — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

« L’équipe de France ? Zidane ce n’est pas possible, il est engagé ailleurs »