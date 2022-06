Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tchouaméni dit tout sur l’intérêt du PSG et le forcing de Mbappé

Publié le 14 juin 2022 à 13h45 par Thibault Morlain

Aurélien Tchouaméni a donc décidé de quitter l’AS Monaco pour le Real Madrid. Mais l’international français aurait très bien pu continuer en Ligue 1 puisque le PSG était également intéressé. Kylian Mbappé aurait d’ailleurs fait le forcing pour le convaincre. En vain. Ce mardi, à l’occasion de sa présentation à Madrid, Tchouaméni n’a d’ailleurs pas échappé aux questions sur le PSG.

Si le PSG a eu le dessus sur le Real Madrid pour Kylian Mbappé, la Casa Blanca a réussi à prendre sa revanche avec Aurélien Tchouaméni. En effet, c’est Florentino Pérez qui a raflé la mise avec le milieu de terrain français, qui aura donc snober les champions de France. Pourtant, au PSG, on était visiblement prêt à faire de grosses folies et Mbappé s’était également investi dans le dossier, ayant tenté de convaincre Tchouaméni de le rejoindre à Paris.

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, le PSG préparait un sale tour à Pérez pour Tchouaméni https://t.co/9YolKnaL9w pic.twitter.com/HAc8o0JH5m — le10sport (@le10sport) June 12, 2022

« Il voulait savoir si je pouvais aller au PSG »