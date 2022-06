Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Juventus, Barcelone... Di Maria joue la montre pour son avenir

Publié le 14 juin 2022 à 11h00 par Pierrick Levallet

Alors qu’il quittera définitivement le PSG le 30 juin prochain, lorsque son contrat expirera, Angel Di Maria ne serait toujours pas fixé pour son avenir. Convoité par la Juventus, le Benfica Lisbonne ou encore le FC Barcelone, l’Argentin n’a pas encore annoncé où il évoluera la saison prochaine. Mais l’ailier de 34 ans aurait une petite préférence et il serait prêt à écarter l’un de ses prétendants.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Angel Di Maria ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Après sept ans de bons et loyaux services, l’Argentin a fait ses adieux au Parc des Princes et doit désormais se trouver un nouveau club. Malgré son âge (34 ans), quelques prétendants notables se sont présentés à sa porte ces dernières semaines comme la Juventus ou encore le FC Barcelone. Le profil d’Angel Di Maria plairait à Massimiliano Allegri et Xavi. Alors qu’il n’a toujours fait aucune annonce concernant son avenir pour le moment, l’international de l’Albiceleste a néanmoins une préférence pour son avenir.

Le clan Di Maria préfère un retour en Espagne

D’après les informations du Corriere dello Sport , Angel Di Maria semble de plus en plus disposé à repousser l’offre de la Juventus. Pourtant, il n’y aurait plus de désaccords sur le plan contractuel puisque la Vieille Dame aurait accepté de s’aligner sur les exigences de l’Argentin, qui réclamerait seulement un an d’engagement. Cependant, sa famille serait plus favorable à un retour en Espagne pour vivre une dernière année en Europe. De ce fait, Angel Di Maria privilégierait un transfert au FC Barcelone. Pour le moment, ce serait sa destination préférée et Xavi aurait peut-être joué un rôle important dans cette décision.

Di Maria prêt à attendre un peu pour le Barça, mais Benfica n’est pas loin