Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier, Zidane... Tout se met en place pour la succession de Pochettino !

Publié le 14 juin 2022 à 10h00 par Axel Cornic

Les jours de Mauricio Pochettino sont comptés et on commence à y voir plus clair concernant son successeur sur le banc du PSG. En effet, si de nombreux médias ont évoqué une arrivée imminente de Zinedine Zidane, c’est finalement la piste menant à Christophe Galtier qui se confirme, comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur le10sport.com.

C’est allé très vite. Il y a encore quelques jours, la France s’emballait autour d’une arrivée de Zinedine Zidane en Ligue 1. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, le technicien français est la véritable obsession des propriétaires du Paris Saint-Germain, qui selon nos informations essayent de le convaincre depuis plusieurs mois déjà. Il faut dire qu’une arrivée de Zidane serait un véritable coup d’éclat, seulement quelques semaines après avoir réussi à prolonger sur le fil le contrat de Kylian Mbappé. Sur le10sport.com, nous avons toutefois pu vous révéler en exclusivité que Zidane ne posera pas ses valises à Paris pour remplacer Mauricio Pochettino, dont le départ est devenu inévitable. C’est en effet une toute autre piste qui va se confirmer au cours des prochains jours avec Christophe Galtier, qui a déjà travaillé avec Luis Campos par le passé et qui devrait quitter son poste à l’OGC Nice après une saison décevante.

EXCLU @le10sport : Zidane au PSG, c’est non ! Il n’existe aucun accord entre les 2 parties. Et selon nos sources, le dossier ne se bouclera pasGaltier est en première ligne pour devenir le prochain entraîneur du PSG.Article à lire dans 5 minutes sur https://t.co/kK6q5fpgnp — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 10, 2022

Galtier, plus qu’une question de temps

L’emballement autour d’une arrivée de Zinedine Zidane est retombé tel un soufflé et de plus en plus de sources confirment nos informations. C'est le cas à l’étranger, puisque ce mardi Il Corriere dello Sport nous parle d’un Christophe Galtier toujours plus proche du Paris Saint-Germain, avec Luis Campos qui serait au travail pour régler les derniers détails de l’opération. Pourtant, encore tout récemment le Qatar a reçu une nouvelle aide précieuse pour Zidane, puisque le quotidien italien parle d’une nouvelle tentative du président Emmanuel Macron, qui après avoir milité pour Mbappé semble désormais vouloir le voir rejoindre le PSG. Mais cela ne semble pas avoir marché...

Nice met la pression sur le PSG