Mercato - OM : Longoria s’engage dans un tout nouveau dossier brûlant !

Publié le 14 juin 2022 à 8h30 par Axel Cornic mis à jour le 14 juin 2022 à 8h31

A la recherche de nouveau renforts à offrir à Jorge Sampaoli cet été, Pablo Longoria aurait activé une nouvelle piste offensive du côté de la Serie A avec Joaquin Correa. L’attaquant argentin serait un atout non négligeable pour l’OM et surtout pour son entraineur, qui l’a déjà eu sous ses ordres au FC Séville et en sélection.

Ce mercato estival commence mal pour l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria s’est retrouvé avec plusieurs dossiers délicats à gérer et cela est notamment le cas avec William Saliba. Essentiel dans les prestations de l’équipe et dans son retour en Ligue des Champions, le défenseur de propriété d’Arsenal aimerait poursuivre sa carrière à l’OM pour une saison supplémentaire au moins. Mais les Londoniens ne le verraient pas vraiment de cet œil, puisque Mikel Arteta aimerait récupérer Saliba, pour l’intégrer à la rotation et peut-être l’installer comme un titulaire à l’avenir. Dans les autres secteurs de jeu les choses ne vont pas mieux, puisque Longoria n’a toujours pas trouvé le successeur d’un Boubacar Kamara parti en fin de contrat et devant, beaucoup de choses pourraient encore bouger. L’avenir d’Arkadiusz Milik fait en effet à nouveau parler, puisque sa relation compliquée pourrait le pousser à quitter l’OM, avec plusieurs clubs prêts à passer à l’action pour le recruter.

Longoria veut offrir Correa à Sampaoli

On attend donc un signe de la part de Pablo Longoria... qui semble bien déjà être passé à l’action ! Ces dernières heures, un tout nouveau nom a été lié à l’Olympique de Marseille avec Joaquin Correa, attaquant polyvalent actuellement sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2025. Cette piste est confirmée ce mardi par Tuttosport , qui parle d’une première prise de contact entre l’OM et le club milanais, qui avait recruté l’Argentin en juillet 2022 pour près de 24M€. Pour le moment les discussions n’ont pas encore été approfondies, mais la tâche de l’OM pourrait bien être facilitée par la situation de l’Inter.

Correa, la clé du retour de Lukaku à l’Inter