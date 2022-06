Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Retour sur la bombe mercato lâchée par DJ Snake

Publié le 14 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Habitué à recruter des stars depuis le début de l’ère QSI en 2011, le PSG aurait pu frapper un énorme coup sur le marché des transferts avec un certain Cristiano Ronaldo en 2018, et DJ Snake avait même tenté de jouer les entremetteurs de luxe. C’est l’artiste en personne qui avait raconté cette anecdote, lui qui dispose de relations très particulières avec la direction du PSG, ce qui lui a d'ailleurs permis de pouvoir organiser son concert à guichet fermé au Parc des Princes samedi soir, devant plus de 60 000 personnes.

Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi… C’est un fait, depuis onze ans et le rachat du PSG par le Qatar, de nombreuses stars ont été attirées au Parc des Princes pour faire évoluer rapidement le projet parisien. Une politique de recrutement qui, même si elle n’a pas encore permis au PSG de soulever la Ligue des Champions qui reste son objectif suprême, lui a néanmoins offert une visibilité importante à l’international. À tel point que le club parisien soit même passé tout près de faire venir une autre star planétaire, vraisemblablement en 2018, et qui a très souvent été annoncée dans le collimateur du PSG sur le mercato : Cristiano Ronaldo.

Quelle soirée ! 🏟️❤️💙On en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à @djsnake ! ✨📸 Julien Scussel pic.twitter.com/JfmRsHWV2K — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 13, 2022

CR7 voulait venir au PSG

En mai dernier, dans un live Twitch avec le streamer Gotaga, le célèbre DJ Snake, proche du PSG, a fait une révélation retentissante au sujet de Cristiano Ronaldo et d’une arrivée avortée au Parc des Princes en 2018, lorsque l’attaquant portugais décidait de quitter le Real Madrid : « J’ai croisé Cristiano Ronaldo à l’aéroport privé d’Ibiza. C’était à un moment où il devait quitter le Real Madrid. Il voulait venir au PSG. (…) CR7 voulait venir au PSG. J’ai écrit à Nasser », a confié DJ Snake. Mais finalement, Ronaldo avait rallié cet été-là la Juventus Turin, avant d’ensuite retourner à l’été 2021 au sein de son ancien club de Manchester United. Mais, selon toute vraisemblance, Cristiano Ronaldo ne portera jamais les couleurs du PSG et ce malgré le forcing de DJ Snake.

MERCI @djsnake ! ✨❤️💙 pic.twitter.com/TOmM9LGkso — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 13, 2022

Snake, l’artiste proche du PSG