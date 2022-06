Foot - Mercato

Mercato : Pep Guardiola a reçu une aide précieuse pour Erling Haaland

Publié le 14 juin 2022 à 5h00 par Thomas Bourseau

Après des mois de spéculations, Erling Braut Haaland a officiellement été présenté comme un joueur de Manchester City dans la journée de lundi. L’occasion pour lui de révéler les rôles de Riyad Mahrez et de son père Alf-Inge Haaland dans son choix de signer en faveur des Skyblues.

Ces dernières semaines, Manchester City avait annoncé un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert d’Erling Braut Haaland. Néanmoins, le transfert de l’international norvégien n’avait pas été totalement officialisé. Mais c’est désormais chose faite. Dans la matinée de lundi, Haaland est devenu un joueur de Manchester City, ce qui a permis au champion d’Angleterre de prendre le meilleur sur le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, ayant tous été un temps intéressé par le profil d’Haaland. Et Manchester City peut remercier son ailier Riyad Mahrez et son ancien joueur Alf-Inge Haaland.

🎥 FIRST CITY INTERVIEW 🎥Watch @ErlingHaaland’s first City interview in full! 👇 pic.twitter.com/OAkf96Ltb5 — Manchester City (@ManCity) June 13, 2022

Riyad Mahrez et Alf-Inge Haaland ont joué un grand rôle dans l’arrivée d’Haaland