Mercato - PSG : Campos a tout changé pour cette grosse opération de Leonardo

Publié le 14 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

N’étant plus le directeur sportif du PSG, Leonardo a donc vu l’un de ses axes de travail les plus importants tomber à l’eau avec le dossier Paul Pogba. En effet, son successeur à la tête de la section sportive du PSG Luis Campos serait derrière l’énorme retournement de situation pour le Français.

Avant que l’opportunité Lionel Messi ne se présente au PSG lors de la deuxième partie du mercato estival de 2021, il fut question d’un transfert de Paul Pogba. Leonardo aurait été l’instigateur de cette opération et le désormais ex-directeur sportif du PSG aurait même jugé que Pogba était le profil parfait pour renforcer l’entrejeu du PSG cet été. Des discussions entre les différentes parties auraient eu lieu avant que Leonardo ne soit remercié et que Luis Campos soit nommé conseiller football du PSG. À présent, Paul Pogba se dirige en tant qu’agent libre vers la Juventus, l’occasion pour Matteo Moretto de faire un point sur l’évolution du dossier Pogba.

Mercato - PSG : Campos tente une offensive de dernière minute pour Pogba https://t.co/C2jHlurRS6 pic.twitter.com/zi6O04wyqk — le10sport (@le10sport) June 12, 2022

« Paris le voulait avant l'arrivée de Luis Campos »