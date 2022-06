Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Plus aucun doute pour le retour de Saliba

Publié le 14 juin 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

Cette saison, William Saliba était prêté par Arsenal à l’OM. Un choix payant de Pablo Longoria tant l’international français s’est imposé comme l’un des patrons en défense pour Jorge Sampaoli. La volonté était donc de poursuivre avec lui au-delà de cet exercice. Toutefois, faute d’option d’achat, cela est très compliqué. Si rien n’est encore perdu avec Saliba, du côté de l’OM, on semble cependant bel et bien passer à autre chose.

En ce mercato estival, l’OM a plusieurs priorités afin de construire un effectif capable de faire bonne impression en Ligue des Champions la saison prochaine. Ainsi, sur la Canebière, on est actuellement occupé par la succession de Boubacar Kamara. Mais il y a d’autres dossiers chauds à l’instar de William Saliba. En effet, à Marseille, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli souhaitent voir rester l’international français, qui était prêté par Arsenal cette saison. Toutefois, en l’absence d’option d’achat, les négociations avec les Gunners semblent très compliquées. Saliba l’a d’ailleurs lui même annoncé, il va reprendre la saison du côté d’Arsenal : « J’appartiens à Arsenal, j’ai encore deux ans. Je serai à la reprise avec Arsenal. J’ai fait 0 match à Arsenal, j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et pour ce grand club ».

Longoria fonce sur Isaak Touré…

Bien qu’il ne soit pas encore totalement exclu que William Saliba revienne à l’OM la saison prochaine, Pablo Longoria s’active déjà pour oublier le joueur d’Arsenal. Et c’est du côté du Havre que le président phocéen se tournerait. Depuis plusieurs semaines maintenant, il était annoncé que l’OM est très intéressé par Isaak Touré, défenseur central prometteur de 19 ans. Et pour recruter le Havrais, Longoria aurait décidé de passer à la vitesse supérieure. En effet, selon les informations de Footmercato , une rencontre se serait dernièrement tenue avec les agents de Touré afin d’évoquer un possible transfert cet été. Cette opération devrait en tout cas tourner aux alentours de 5-7M€.

…. et avance ces pions pour Bazoer

Et ce n’est pas le seul dossier sur lequel travaillerait Pablo Longoria pour oublier William Saliba. En effet, à l’OM, on se tournerait également vers le marché des joueurs libres. Et c’est Riechedly Bazoer qui intéresserait les Phocéens. Le Néerlandais arrive au terme de son contrat avec le Vitesse Arnhem et selon les informations de Fabrizio Romano, les discussions seraient en cours avec les agents de Bazoer, mais il n’y aurait pas encore d’accord pour le moment.