Mercato - OM : Ça avance bien pour la succession de Saliba

Publié le 13 juin 2022 à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que son prêt avec l’OM ne devrait pas être reconduit la saison prochaine puisqu’il a affiché son envie de retourner à Arsenal, William Saliba devra être remplacé numériquement dans le secteur défensif. Et Pablo Longoria semble déjà bien avancer dans ses négociations pour la jeune pépite du Havre, Isaak Touré.

Le 5 juin dernier, au micro de Téléfoot, William Saliba (21 ans) faisait une annonce très claire sur son avenir, mettant ainsi un terme aux espoirs de l’OM qui espérait pouvoir le conserver au terme de son prêt : « J’appartiens à Arsenal, j’ai encore deux ans. Je serai à la reprise avec Arsenal. J’ai fait 0 match à Arsenal, j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et pour ce grand club. Ça ne dépend pas que de moi. Partir comme ça, ce serait dommage », a indiqué Saliba, qui était pourtant indiscutable dans le secteur défensif de Jorge Sampaoli cette saison. L’OM doit donc se mettre en quête de son successeur sur le mercato, et Pablo Longoria semble déjà avoir trouvé son bonheur.

L’OM à fond sur Isaak Touré

Depuis plusieurs semaines, le nom d’Isaak Touré (19 ans, Le Havre) est évoqué dans le viseur de l’OM, et les discussions semblent avoir bien avancé dans ce dossier. Foot Mercato a même annoncé ces dernières heures que cette piste était passée prioritaire pour la direction de l’OM qui se seraient récemment entretenue avec les représentants de Touré, et une offre de 7M€ est d’ailleurs évoquée pour finaliser le deal au plus vite. Pablo Longoria tient donc peut-être le successeur de William Saliba en défense centrale avec Isaak Touré, même si Matteo Guendouzi a fait une annoncé dimanche qui a peut-être relancé le feuilleton.

