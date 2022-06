Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les aveux du PSG sur le feuilleton Kylian Mbappé

Publié le 13 juin 2022 à 21h00 par Thomas Bourseau

Directeur général du PSG, Jean-Claude Blanc a profité d’une longue interview pour évoquer la très médiatisée prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Ayant pris part au long processus, Blanc a affirmé que les intentions de Mbappé sont bien placées et très limpides.

Le Real Madrid y a cru jusqu’au bout et les joueurs du club merengue ont glissé leurs appels du pied, par l’intermédiaire de Karim Benzema, de Toni Kroos et de Rodrygo Goes notamment, jusqu’à la toute fin. Finalement, Mbappé a surpris son monde en acceptant de prolonger son contrat qui court désormais jusqu’en juin 2025. La décision de Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de l’autre côté des Pyrénées où l’intégrité du principal intéressé a été remise en question par des journalistes pro-madrilènes à l’instar de Tomas Roncero et de José Felix Diaz. Pour le directeur général du PSG, à savoir Jean-Claude Blanc, la réflexion de Mbappé en dit long sur sa mentalité et sa soif de vaincre au PSG.

« Il est très sincère lorsqu’il parle de ce côté patriotique »