Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a toutes les cartes en main pour son avenir

Publié le 13 juin 2022 à 20h15 par Thomas Bourseau

Alors qu’il attendrait une dernière proposition de contrat revue à la hausse de la part du FC Barcelone, Ousmane Dembélé devra se contenter de l’offre actuelle qu’il jugerait insuffisante à en croire la Cadena SER. De quoi faire les affaires du PSG ou bien du Chelsea de Thomas Tuchel, également intéressé par le profil du champion du monde tricolore…

Et si Ousmane Dembélé rejoignait Kylian Mbappé au PSG ? Piloté par Nasser Al-Khelaïfi comme le révélait Foot Mercato à la fin du mois de mai, le dossier Dembélé ne ferait cependant pas l’unanimité puisque le conseiller football du PSG, en la personne de Luis Campos, ne serait pas pour une telle opération. En outre, Chelsea semblerait se rapprocher les jours passant d’un accord avec le clan Ousmane Dembélé comme Sky Sports l’a laissé entendre dimanche soir. Du côté du FC Barcelone, le Barça aurait fait une ultime proposition qui ne répondrait toujours pas aux attentes de Dembélé selon Santi Ovalle qui s’est entretenu avec des proches du joueur. Mais le FC Barcelone camperait sur ses positions.

🗣️ @santiovalle “El Barça ja no farà més propostes a Dembélé. Ell ha de decidir” ⚽ Pots tornar a veure 'La porteria’ AQUÍ 😃 https://t.co/9b3IR4xWuu Cada dia, EN DIRECTE, a les 14.30h a @beteve 👌🏼 @PituAbril2 pic.twitter.com/L4JLteGPNI — La Porteria (@Laporteriabtv) June 13, 2022

Le Barça ne bougera pas