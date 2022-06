Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Dembélé lâche un gros coup de pression au Barça

Publié le 13 juin 2022 à 14h45 par Dan Marciano

A quelques jours de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé donne toujours du fil à retordre à ses dirigeants. Selon son entourage, le joueur n'aurait pas l'intention d'accepter la dernière proposition de ses dirigeants. L'international français espérerait une offre plus généreuse, sans quoi il partirait vers le PSG ou Chelsea.

Où évoluera Ousmane Dembélé la saison prochaine ? A quelques jours de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, le joueur ne le sait, peut-être, pas. Heureux en Catalogne, l'international français n'a jamais caché son envie de rester au sein de son club, mais seulement en cas d'offre satisfaisante de la part de ses dirigeants. Or, Joan Laporta n'aurait toujours pas répondu aux attentes de Dembélé et de son entourage.

Dembélé se aleja del Barça. Fuentes del su entorno aseguran que si la última propuesta es la que tienen sobre la mesa, no renovará. El Barça dice que no hará nueva oferta. Dembélé deja la puerta abierta a una nueva propuesta y asegura que no tiene nada cerrado con nadie #fcblive — Santi Ovalle (@santiovalle) June 13, 2022

Le clan Dembélé lance un ultimatum à Laporta