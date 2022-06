Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bataille fait rage pour Amine Gouiri

Publié le 14 juin 2022 à 15h30 par La rédaction

Arrivé à l’OGC Nice à l’été 2020, Amine Gouiri confirme tout le potentiel qui lui était annoncé. Auteur de deux saisons pleines, le Français pourrait prochainement faire son départ, car ses prestations ont attiré plusieurs gros clubs. En effet, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid s’intéressent de près à sa situation, tandis que le Borussia Dortmund garderait également un œil sur lui.

L’OGC Nice a réalisé un très gros coup en recrutant Amine Gouiri lors du mercato estival 2020. Considéré comme un grand espoir de l’Olympique Lyonnais, le natif de Bourgoin-Jallieu n’a jamais vraiment eu sa chance, et a été transféré pour un montant de 7M€. Un investissement très rentable au vu des performances du Français, auteur de 28 buts et 18 passes décisives en 84 rencontres. Des prestations qui ne laissent pas indifférents certains géants européens, à commencer par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, qui pourraient se livre une nouvelle bataille pour un jeune joueur de Ligue 1.

Une nouvelle lutte entre le PSG et le Real Madrid

Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont les grands rivaux de cette période de recrutement. En effet, alors que les deux clubs luttaient pour la signature de Kylian Mbappé, les géants se sont une nouvelle fois retrouvés face à face pour Aurélien Tchouaméni. Si l’attaquant est resté en France, le milieu de terrain a choisi de rejoindre l’Espagne, et une nouvelle bataille pourrait désormais avoir lieu. Très intéressant depuis son arrivée à l’OGC Nice, Amine Gouiri pourrait venir combler le départ d’Angel Di Maria ou de Mauro Icardi, qui sera poussé vers la sortie. Le joueur de 22 ans pourrait être séduit à l’idée de rallier la capitale, où il pourrait rejoindre Christophe Galtier, ciblé pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc. Cependant, selon les informations du journaliste de Marca , Ramon Alvarez de Mon, le Real Madrid ne compte pas laisser le PSG manœuvrer tranquillement. Les Merengue sont toujours à la recherche d’un renfort offensif après avoir manqué Haaland et Mbappé, et pourraient se positionner sur Gouiri. Toutefois, un autre prétendant aurait fait irruption sur ce dossier.

