Mercato - PSG : L'OGC Nice prépare déjà le départ de Galtier

Publié le 14 juin 2022 à 12h45 par Axel Cornic mis à jour le 14 juin 2022 à 12h59

Alors que Christophe Galtier s’approche du Paris Saint-Germain selon nos informations, du côté de l’OGC Nice on prépare son départ. Plusieurs noms ont été évoqués, mais c’est bien Lucien Favre, actuellement libre de tout contrat, qui devrait retrouver le club azuréen. Pour rappel, le Suisse était déjà passé par Nice de juillet 2016 à juin 2018.

On devrait bientôt connaitre le successeur de Mauricio Pochettino, dont le départ est toujours plus concret. Plusieurs médias comme RMC Sport et Europe 1 ont annoncé tout récemment une arrivée imminente de Zinedine Zidane, le grand rêve des propriétaires qataris. Le10sport.com vous a toutefois révélé que l’ancien du Real Madrid ne viendra pas au PSG cet été, puisque c’est un tout autre technicien français qui s’approche, avec Christophe Galtier. Ce dernier est la grande priorité de Luis Campos et attend donc un signe de la part du PSG, prêt à quitter l’OGC Nice après seulement une saison.

